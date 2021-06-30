Valimiz Sarıibrahim'den Iğdır Barosu'na Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika

Valimiz H. Engin Sarıibrahim, geçtiğimiz aylarda yapılan Iğdır Barosu Genel Kurulu'nda yeniden Baro Başkanı olarak seçilen Av. Serkan Alakan ile Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Iğdır Barosu'nda gerçekleşen ziyarette Baro Başkanı Av. Serkan Alakan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Valimiz Sarıibrahim, yeni dönemlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Baro Başkanı Av. Serkan Alakan ve Yönetim Kurulu üyeleri nazik ziyareti için Valimiz Sarıibrahim'e teşekkür ettiler.