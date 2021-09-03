Valimiz Sayın Dr.Yılmaz Şimşek 'İn İlköğretim Haftası Mesajı.

Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu anlamlı haftada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu, gururunu ve heyecanını yaşamaktadır.

Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Bilindiği gibi, bilgi çağını yaşadığımız günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Bu sebeple, milletimizin uygarlık yarışında ön sıralarda yer alabilmesi, bilgi ile yetiştirilmiş nesillerin varlığı ile mümkün olacaktır.

Hepimizin ortak gayesi ve hedefi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartma ufku ve hedefleri doğrultusunda millet ve ülke olarak ortak gayemiz, hayat boyu eğitimi ve öğrenmeyi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel değerlerin yanında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen ve sorgulayan, ülkemizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirebilmektir.

Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı, daha müreffeh bir hayatın temeli ve teminatı olacaktır. İdareciler, eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak, tüm bu fırsat ve imkanları eğitim kalitesini daha ileriye taşımak için en iyi biçimde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum.

Çocuklarımızın eğitimi, ülkemizin geleceği anlayışıyla Pandemi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, göz bebeğimiz olan yavrularımızı bu salgından koruyabilmek ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim sürdürebilmemiz amacıyla devlet olarak tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu bağlamda, bugün bizlere düşen en önemli görev, eğitim hayatımıza sağlıklı, huzur ve güven içerisinde başlamamız için hep birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize, ilimize ve eğitim camiamıza, başarılarla dolu, hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyor; değerli öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.