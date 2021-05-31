Valimiz Sayın Mehmet Makas, Hakim ve Savcılar İçin Düzenlenen Veda Programına Katıldı - Son Dakika

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında İstanbul Başsavcıvekilliği'ne atanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ile görev yeri değişerek ilimizden ayrılacak olan hakim ve savcılar için düzenlenen veda programına katıldı.

Düzenlenen programa, Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu ve tayini çıkan yargı mensupları katıldı.

Kısa bir süre de olsa Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ile birlikte görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Valimiz Sayın Mehmet Makas, ilimizden ayrılacak olan Başsavcı Çiçek ile başka illere atanan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Valimiz Sayın Mehmet Makas ve davetliler, tayini çıkan adli ve idari yargı mensuplarına Erzincan bakırı ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.