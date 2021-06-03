Valimiz Sayın Mehmet Makas, Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı'yı Kabul Etti - Son Dakika

Gerçekleştirilen ziyarette Valimiz Sayın Mehmet Makas ile bir süre görüşen Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü olarak yürütmüş oldukları faaliyetlere ilişkin Valimiz Sayın Mehmet Makas'a bilgi verdiler.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ve Meteoroloji İl Müdürü Yusuf Ziya Dağ'ı, İl Özel İdaresi'nde kabul etti.

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte