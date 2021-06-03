Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, Şehit, Vazife Malülü ve Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Ettiler - Son Dakika

Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, şehit, vazife malülü ve terör mağduru aileleri ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden vazife malülü Selim Karabina ve ailesi, Fatih Mahallesinde ikamet eden terör mağduru sivil vatandaşımız Bülent Kesler'in ailesi ve Geçit Beldesinde ikamet eden şehit Adem Akpınar'ın ailesi ile bir süre sohbet eden Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, ailelerin istek ve taleplerini dinlediler.

Aileler ile yakından ilgilenen Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas ile beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan tüm şehitlerimiz için dua ettiler.