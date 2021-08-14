Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Çetmi Köyünü Ziyaret etti. - Son Dakika
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Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Çetmi Köyünü Ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Çetmi Köyünü Ziyaret etti.

14.08.2021 03:31

İl Özel İdaresince yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla, Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Milletveklerimiz M. Levent Karahocagil, Av.

İl Özel İdaresince yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla, Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Milletveklerimiz M. Levent Karahocagil, Av. Mustafa Tuncer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin ACAR ve diğer yetkililer ile Gümüşhacıköy Çetmi ve Yazıyeri köyünde vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Halkımızın talep ve önerilerini dinleyen Valimiz, köylerimizin karşılaştığı sorunları yerinde tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Çetmi Köyünü Ziyaret etti. - Son Dakika


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