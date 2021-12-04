Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile... - Son Dakika
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Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile...

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile...

04.12.2021 02:10

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile...

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile... Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin "Şarkı Söylesin Çocuklar" isimli etkinliğine katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile... - Son Dakika
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