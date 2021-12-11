Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. - Son Dakika
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Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

11.12.2021 18:14

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ile Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. - Son Dakika
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