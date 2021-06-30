Valimiz Sayın Osman Bilgin'in Koruyucu Aile Günü Mesajı… - Son Dakika

Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in Koruyucu Aile Günü Mesajı…

Bir çocuğun ailesi olabilmek için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu,

Anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplere bağlı olmadığını bizlere gösteren

Koruyucu ailelerimize bu erdemli davranışları için teşekkür ediyor,

bu anlamlı günde bu konudaki farkındalığın artarak çoğalmasını diliyor ve

30 Haziran Koruyucu Aile Gününü kutluyorum.

Osman BİLGİN

Vali