Valimiz Sn. Hüseyin Öner, sosyal sorumluluk projelerinin uygulama çalışmalarına katılım sağladı (27.12.2021) - Son Dakika
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Valimiz Sn. Hüseyin Öner, sosyal sorumluluk projelerinin uygulama çalışmalarına katılım sağladı (27.12.2021)

27.12.2021 22:15
Valimiz Sn. Hüseyin Öner, sosyal sorumluluk projelerinin uygulama çalışmalarına katılım sağladı (27.12.2021)

Valimiz Sn. Hüseyin Öner, okullarımızda yürütülen Sosyal Sorumluluk Projelerinin uygulama çalışmalarına katılım sağladı.

Valimiz Sn. Hüseyin Öner, okullarımızda yürütülen Sosyal Sorumluluk Projelerinin uygulama çalışmalarına katılım sağladı.

İstanbul merkezli Batı Lojistik ve Alişan Lojistik Firmalarının yaklaşan yeni yılda öğrencilerimizi yeni yıl hediyeleri ile sevindirmeye yönelik hayata geçirdikleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin uygulama çalışmasına Valimiz Sn. Hüseyin Öner de eşlik ederek çocukların sevinçlerine ortak oldu.

Çamlıçatak Şehit Er Gökhan Özdemir İlkokulu, Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ölçek Köyü Ortaokulu'nda uygulanan proje kapsamında, Yalnızçam ve Çamlıçatak köy okullarındaki uygulamalara eşlik eden Valimiz Hüseyin Öner, bu duyarlı ve anlamlı proje nedeniyle Batı Lojistik temsilcileri Dr. Gülşahiden Durucan ve Funda Kav ile Alişan Lojistik temsilcileri Ayhan Öztekin ve Dilara Toros'a teşekkür ederek, çocuklarımıza, gençlerimize sunulan her türlü imkan ve desteğin onların yarınlarına uzatılan bir el olduğunu dile getirdi.

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Yeni Yıl, İstanbul, Alişan, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Sn. Hüseyin Öner, sosyal sorumluluk projelerinin uygulama çalışmalarına katılım sağladı (27.12.2021) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valimiz Sn. Hüseyin Öner, sosyal sorumluluk projelerinin uygulama çalışmalarına katılım sağladı (27.12.2021) - Son Dakika
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