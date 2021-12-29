Valimiz Ünlü, FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u Kabul Etti - Son Dakika
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Valimiz Ünlü, FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u Kabul Etti

29.12.2021 03:22

Valimiz Enver Ünlü, yeni yıl dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencimize ayakkabı hediye eden FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u makamında ağırladı.

Valimiz Enver Ünlü, yeni yıl dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencimize ayakkabı hediye eden FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u makamında ağırladı.

FLO Mağazalarının gönderdiği 1. 204 çift ayakkabı, 11 ilçemizdeki 33 okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu'nun da hazır bulunduğu kabulde Genel Müdür Bayraksoy'a teşekkür eden Valimiz Ünlü; "FLO Mağazalarının İyilik Hareketi Projesiyle böyle bir hayıra vesile olmalarından ziyadesiyle memnuniyet duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre
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