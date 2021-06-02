Valimiz Yılmaz Doruk, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Valimiz Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, Ak Parti Artvin Milletvekili Av. E. Erkan Balta ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ile Birlikte Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ı Ziyaret Etti.

Gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Alpaslan Çakar'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulunan heyet, aynı zamanda Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından hazırlanan "Tıbbi Aromatik Bitkileriyle Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Yolunda Artvin" başlıklı projenin Ziraat Bankası tarafından desteklenmesine yönelik görüşmelerde bulundu.

Görüşmenin ardından Valimiz Yılmaz Doruk, Artvin Valiliği bünyesinde Planlanan "Markalaşma, Değer Tespit, Tasarım ve Tescil Projesi" kapsamında şehrin doğal ve kültürel değerlerinden ilham alınarak tasarlanan ürünlerden Genel Müdür Alpaslan Çakar'a takdim etti.