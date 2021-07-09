Valimizden Aşı Olan Gençlere 4 Gb İnternet Hediye - Son Dakika

Valimiz Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkat çekmek amacıyla Batman AVM'de kurulan standı ziyaret ederek, aşı olan her gence 4 Gb internet ve bayram paketi hediye edileceğini ifade etti.

Ziyaret sırasında kentin birçok noktasında kurulan stantlarda aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşlarımızın randevu almadan bu noktalarda aşı hizmeti alabileceklerini vurgulayan Vali Şahin; "Batman şuan Türkiye'de aşılamanın en az yapıldığı iller arasında ve bu Batman için kabul edilebilir bir durum değil. Aşılama için vatandaşımıza ulaşabileceğimiz her noktada sağlık ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte ve bu konuda yapacağımız yoğun aşılama çalışmalarıyla birlikte hedefimiz aşılama haritasında mavi rengi yakalayabilmektir. Özelikle gençlerimiz aşı konusunda çok istekli görünmüyorlar. Ancak gençlerimize şunu söyleyeyim; delta varyantı vakaları Türkiye'de de görülmeye başlandı. Özellikle gençlerimizi çok ciddi etkiliyor ve hastalığı ağır geçiriyorlar. Bu nedenle gençlerimizin aşıya önem vermelerini istiyorum ve onları aşı olmaya davet ediyorum. Aşı şu anda bu hastalıkla mücadelede elimizdeki tek silahtır ve bu silahı iyi kullanmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşı konusunda çok başarılı bir çalışma yürütüyor. Stoklarımızda çeşitlilik arz eden bol miktarda aşı var. Dünyada aşıya kolay ve ücretsiz ulaşılabilen nadir ülkelerden biriyiz. Bunun kıymetini bilelim ve aşı olalım" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Valimize; İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.