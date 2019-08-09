Valinin acı günü
1 saat önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın hayatını kaybeden babası Kaya Doğan son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:52 Kaynak: İHA
Valisi Rahmi Doğan
'ın hayatını kaybeden babası Kaya Doğan son yolculuğuna uğurlandı.
Kaya Doğan için cuma namazı sonrası Sivas
Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan
, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
, AK Parti
Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz
, AK Parti Kars
Milletvekili Ahmet Arslan
, milletvekilleri, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaya Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke aile mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposu patladı: Şarapnel parçaları evlere saplandı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Son Dakika! Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı