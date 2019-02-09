Son Dakika Haberleri: Valinin Eşi Yeşim Pekmez Kadınların Yaptığı Ürünleri İnceledi

Valinin Eşi Yeşim Pekmez Kadınların Yaptığı Ürünleri İnceledi

18 dakika önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Kadın Gençlik Merkezini ziyaret ederek burada kadınların yaptığı el eme göz nuru ürünleri inceledi.

Valinin Eşi Yeşim Pekmez Kadınların Yaptığı Ürünleri İnceledi, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Kadın Gençlik Merkezini ziyaret ederek burada kadınların yaptığı el eme göz nuru ürünleri inceledi.

Yeşim Pekmez, dezavantajlı kadınların eğitilmesi, istihdam edilmesi, meslek sahibi olmalarının sağlanması ve kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla Adıyaman Belediyesi'nin, Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak Bahçecik Mahallesindeki TOKİ Konutlarının bulunduğu alan içerisinde açtığı Kadın Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Kadın ve Gençlik Merkezi bünyesinde açılan aşçılık, takı tasarım, ev tekstili, Kur-an'ı Kerim, okuma-yazma ve kuaförlük kurslarını gezerek incelemelerde bulunan Yeşim Pekmez, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alarak, bayan kursiyerlerle sohbet edip yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Açılan bu merkezlerin, kadınların eğitimi ve meslek sahibi olmalarının yanı sıra istihdam edilmeleri açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Yeşim Pekmez, "Toplumda eğitimli kadın demek daha üretken ve aynı zamanda eğitimli bir anne demektir. Eğitimli kadın, sağlam ailenin, sağlam aile de güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Bu merkezlerle birlikte kadınlarımızın toplumsal yaşama daha fazla dahil olduğunu, ekonomik ve sosyal yönden güçlendiğini görüyoruz. Bu merkezlerimiz kadınların yeterli eğitimi alarak meslek sahibi olmalarını, istihdama ve toplum hayatına aktif olarak katılmalarını sağlamaktadır" dedi.

Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, buradaki incelemelerinin ardından merkez bünyesinde faaliyet yürüten kreşi de ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:49 Kaynak: İHA

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