Valinin 'komşuluk ilişkilerini askıya alın' çağrısına uyuluyor - Son Dakika

GÜMÜŞHANE Valisi Kamuran Taşbilek, artan koronavirüs vakaları nedeniyle bir süre komşuluk ilişkilerinin askıya alınmasını istedi. Valinin çağrılarına uyan kent sakinleri, ev ziyaretlerini apartman önlerinde, sosyal mesafeyi koruyarak, gerçekleştiriyor.

Gümüşhane'de koronavirüs vakalarında artış üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanarak, ilave tedbirler aldı. Vali Taşbilek, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarılarda bulunarak, "Bir aylık süreçte misafirlik ilişkisini askıya almamız, ilimizi hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracaktır" uyarılarında bulundu. Valinin çağrılarına uyan kent sakinleri, askıya aldığı ziyaretleri apartman önlerinde sosyal mesafeyi koruyarak, gerçekleştiriyor. Karaer Mahallesi'nde yaşayan Songül Şahin, karşı komşusu, eltisi Şenay Şahin'le bina önünde sosyal mesafe kuralına uyarak, görüşüyor ve sohbet ediyor.