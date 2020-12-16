Valinin "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına çocuklardan cevap - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın 5 gün önce yaptığı "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına çocuklardan cevap geldi. Çocuklar, "Vali amca mesajınızı aldım maskemi taktım" dedi.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid- 19) salgını karşısında Erzincan'da da tedbirler titizlikle uygulanıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıklıkla vurgu yapılırken Erzincan Valisi Mehmet Makas, 11 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden çocuklara yönelik "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısında bulunmuştu.

Vali Makas'ın çağrısına kayıtsız kalmayan çocukların verdiği cevaplar video klip haline getirilerek sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Çocuklar, verdikleri cevapta "Vali amca mesajınızı aldım maskemi taktım" dedi. - ERZİNCAN