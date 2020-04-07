Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezası - Son Dakika

ANTALYA'da kavgaya karışan 5 kişiye, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Vali Karaloğlu, "Zaten çok az insanız sokakta. Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar, ona şaşmak lazım" dedi.Vali Münir Karaloğlu, dün Muratpaşa ilçesindeki Dokuma semtinde kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda karaarları olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım" dedi.
Vali Karaloğlu, alınan her kararın titizlikle uygulanacağını söyledi.