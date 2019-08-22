Valisi Bektaş'tan ziyaretler

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bektaş'ın, Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz'u ziyaretinin ardından Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Başoğlu Orman Ürünleri Fabrikası'nda ve Devrek Baston Satış Merkezi, müze ve doğa kültür parkı projesinin uygulandığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Erdoğan Bektaş'ın daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nu gezerek yetkililerden bilgi almasının ardından Alagözler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Alagöz ve Çanakçılar Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri/DOXA Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakçı'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.