Valisi Çağatay, kaza geçiren askerleri hastanede ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, trafik kazasında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.



Vali Oktay Çağatay, askeri araçla trafik kazası geçiren askerleri hastanede ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri araç, Bitlis merkez Tüvtürk Kavşağı yakınlarında dün gece saatlerinde kaza yaptı. Meydana gelen kazada iki askeri personel yaralandı, bir sivil vatandaş ise hayatını kaybetti. Yaralanan askerler, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Vali Oktay Çağatay, hayati tehlikesi bulunmayan askerleri ve ailelerini, hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Oktay Çağatay, Allah'tan şifalar diledi. Vali Oktay Çağatay, kazada hayatını kaybeden Adilcevaz ilçesinde yaşayan vatandaşa da Allah'tan rahmet diledi. Kaza hakkında askerlerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah bu gibi üzücü olayları bir daha yaşamayız" dedi. Vali Oktay Çağatay, yetkililerden yaralı askerlerimiz hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı. - BİTLİS