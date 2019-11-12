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Valisi Gündüzöz'ün Malazgirt ziyareti

6 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapılması planlanan ve yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Valisi Gündüzöz'ün Malazgirt ziyareti, System.String[]

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapılması planlanan ve yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile Malazgirt'e gelen Gündüzöz'ü, Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile kurum amirleri karşıladı.

Gündüzöz, Malazgirt Kaymakamlığı ve belediye tarafından Adalar Mahallesi'nde toplu konut yapılması düşünülen TOKİ arazisini inceledi.

Daha sonra yapımı devam eden polis lojmanları ve Panorama Müzesi inşaatında incelemelerde bulunan Gündüzöz, yetkililerden bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

İlker Gündüzöz, Ahmet Arıbaş, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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