Valisi Gündüzöz'ün Malazgirt ziyareti

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapılması planlanan ve yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile Malazgirt'e gelen Gündüzöz'ü, Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile kurum amirleri karşıladı.

Gündüzöz, Malazgirt Kaymakamlığı ve belediye tarafından Adalar Mahallesi'nde toplu konut yapılması düşünülen TOKİ arazisini inceledi.

Daha sonra yapımı devam eden polis lojmanları ve Panorama Müzesi inşaatında incelemelerde bulunan Gündüzöz, yetkililerden bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.