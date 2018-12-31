Son Dakika Haberleri: Valisi Hamdi Bilge Aktaş'tan Yeni Yıl Mesajı

Valisi Hamdi Bilge Aktaş'tan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Valisi Hamdi Bilge Aktaş'tan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, bir yılı daha geride bırakarak fert ve millet olarak çeşitli beklenti ve umutlarla yeni yıla gireceklerine işaret etti.

2019 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Aktaş, mesajında şunları kaydetti:

"Beklentilerimizin başında ülkemizin kalkınması, refahı ve huzuru, milletimizin de birliği ve dirliği gelmektedir. Yeni yılda bu beklentilerimizi gerçekleştirmek için her zamankinden daha fazla gayret sarf edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çankırılı hemşehrilerimin ve tüm mesai arkadaşlarımın yeni yılını en samimi duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:38 Kaynak: AA

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