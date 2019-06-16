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Valiye Babalar Günü sürprizi

1 saat önce

Sivas'ta yaklaşık 200 çocuk Vali Ayhan'a sürpriz Babalar Günü'nü kutlaması yaptı.

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Sivas'ta yaklaşık 200 çocuk Vali Ayhan'a sürpriz Babalar Günü'nü kutlaması yaptı.

Sivas'ta 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Projesi kapsamında kırsalda yaşayan çocukların Demir Grup Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla valilik öncülüğünde çocuklar Sivasspor'un maçlarını izlemişti. Bu kapsamda maçları izleyen yaklaşık 200 çocuk Valilik önünde toplanarak Sivas Valisi Ayhan'a sürpriz Babalar Günü kutlaması yaptı.

Çocuklar valilik önünde sessiz bir şekilde ellerinde, ' En baba Vali bizim Vali', Bayburt'ta doğdu Sivaslı oldu helal olsun sana Vali amca' ve ' Devlet baba Babalar Günün kutlu olsun' gibi yazılı dövizler ile koordineli bir şekilde bekledi. Daha sonra çocuklar hep bir ağızdan 'Vali amca el salla el salla' diye bağırdı. Sesleri duyan Vali Ayhan ise valilik balkonundan çocuklara el salladı. Çocuklarla bir araya gelmek üzere valilik girişine inen Ayhan çocuklar tarafından güllerle karşılandı. Bir süre ilgilen Ayhan, çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından çocukları makamında ağırladı.

Vali Ayhan yaptığı açıklamada yapılan sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
Sivas, Babalar Günü, Güncel
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