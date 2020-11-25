Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi - Son Dakika

Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi

25.11.2020 14:55
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ Valisi Ömer Faruk Coşkun, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde 46'ncı evlilik yıl dönümlerini kutlayan Sait Ahraz (71) ve Günay Ahraz (62) çiftini ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ Valisi Ömer Faruk Coşkun, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde 46'ncı evlilik yıl dönümlerini kutlayan Sait Ahraz (71) ve Günay Ahraz (62) çiftini ziyaret etti. Vali Coşkun'a mutluluğun sırrının karşılıklı saygı ve sevgi olduğunu söyleyen Sait Ahraz, hatıra olarak sakladığı evliliğin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın püskülü ile düğün öncesi kız tarafından kendisine verilen alışveriş listesini gösterdi.

3 çocuk, 7 torun sahibi Sait-Günay Ahraz çifti, 25 Kasım'da evliklerinin 46'ncı yıl dönümünü kutladı. Mutlu evlilikleri ile çevresindekilere örnek olan çifti, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Vali Ömer Faruk Coşkun, beraberinde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile ziyaret etti.

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ŞİİRLER OKUDUSait Ahraz, 46 yıl önce görücü usulüyle anlaşıp, severek evlendiklerini, birbirlerine ellerini birleştirerek bir ömür sözü verdiklerini anlatarak, eşine şirriler okudu. 'Bahçemin çiçeği diye hitap ettiği eşinin kendisine 'Gülüm' dediğini belirten Sait Ahraz, Vali ile beraberindekilere eşinin evliliğinin ilk günlerinde pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülü ile düğün öncesi kız tarafından kendisine verilen alışveriş listesini gösterdi.Ziyaretin sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun, Ahraz çiftine çiçek vererek mutluluklarının devam etmesi temennisinde bulundu.'KADINLARA TEKMEYİ SADECE TEK BİR KİŞİ ATAR, O DA KARNINDAKİ BEBEK'21 yıldır Bahçelievler Mahallesi Muhtarı da olan Sait Ahraz, kadına şiddete her zaman karşı olduğunu söyledi. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Ahraz, mutluluğun sırını şöyle anlattı: "İnsanlar bayanları sevsinler, saygı duysunlar, eziyet vermesinler. Onlar bizi anamız bacımız, Peygamber efendimiz dahi 'Kadınlar sizlere emanettir' demiştir. Kadınlara şiddet ve tekme konusu var. Kadınlara tekmeyi sadece tek bir kişi atar. O da annenin karnındaki bebektir. Onun haricinde 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. 'Hayır' diyelim ve bayanlarsa sahip çıkalım. Mutluluğun sırrı saygı ve sevgi göstermek, bir konuda ne söyleniyorsa ortayı bulmak, birbirine sahip çıkmaktır. Sen 'Ben buyum', diğeri de 'Ben buyum' derse bu yuvada mutluluk olmaz. Bayan olsun, erkek olsun varlığı ve yokluğu bilecek. Biz omuz omuza vererek,eşim kum taşıyarak, harç taşıyarak evimizin temelini attık. Gençlere benim tavsiyem şudur; özellikle birbirlerini sevsinler, herhangi bir kötü düşünceye kapılmasınlar. Bunlar bizim bacılarımızdır, kardeşlerimizdir, analarımızdır. Bunun için 'Kadınlara şiddete hayır' diyoruz. Gül olur da dikensiz olur mu? Olmaz. Muhakkak sözlü tartışmamız olmuştur ama fiziki olarak asla. Fiziki demek, güçlü kuvvetli demek. Bayanlar beyinsel olarak her zaman güçlü olabilir ama fiziksel olarak her zaman zayıftır."

Günay Ahraz da eşinden hiçbir zaman şiddet görmediğini, 46 yıl boyunca birbirlerine sevgi ve saygı gösterdiklerini söyledi.

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Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi
Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi

Faruk Coşkun, Evlilik, Düğün, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Valiye, evliliğinin ilk günlerinde eşinin pişirdiği mısırın 46 yıldır sakladığı püskülünü gösterdi - Son Dakika


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