Son Dakika Haberleri: Valiye Mektup Yazıp Evinde Misafir Etti

Valiye Mektup Yazıp Evinde Misafir Etti

26 dakika önce

Niğde'de Atatürk İlkokulu 5'inci sınıf Ecem Malgır, Niğde Valisine mektup yazarak evine davet etti.

Valiye Mektup Yazıp Evinde Misafir Etti, System.String[]
Niğde'de Atatürk İlkokulu 5'inci sınıf Ecem Malgır, Niğde Valisine mektup yazarak evine davet etti. Vali Yılmaz Şimşek ise mektubun karşılığında Ecem'in evine misafir oldu.

Ecem, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e kar tatilini yaptığı için mektup yazdı. Mektubunda tatil için teşekkür ederken, tatil boyunca kitap okuduğunu ve kar topu oynadığını yazdı.

Mektubu alan Vali Şimşek ise beraberindeki Milli Eğitim Müdürü ile Selçuk Mahallesindeki evine gitti. Büyük mutluluk duyan Ecem, Valiye yazdığı şiiri okudu ve bağlama çaldı.

Vali Şimşek, "Ecem'in mektubuna kayıtsız kalmadık, Ecem'in evine geldik. Böyle güzel bir mektuba güzel bir şiiri gördükten sonra gitmeye karar verdik. Mektupta evin adresini de konum çizmiş. Hem ziyaret ettik hemde karnesini verdik. Takdir almış, başarılar diliyorum" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak

Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:11:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valiye Mektup Yazıp Evinde Misafir Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]