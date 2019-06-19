Valiyi de NSU mu öldürdü?

KATİL zanlısı Stephan E.'nin Hessen Eyalet Meclisi'nde kurulan NSU Araştırma Komisyonu'nda da NSU destekçisi şüphesiyle sık sık adı geçtiği belirlendi.

KATİL zanlısı Stephan E.'nin Hessen Eyalet Meclisi'nde kurulan NSU Araştırma Komisyonu'nda da NSU destekçisi şüphesiyle sık sık adı geçtiği belirlendi. Komisyonda tanık olarak dinlenen Benjamin G., komisyonun Stephan E. hakkındaki sorusuna o zaman, "Biz ona 'NPD Stephan' diyorduk" cevabını vermiş. Eyalet istihbarat görevlisi bir kadın da gizli bir oturumda NSU Araştırma Komisyonu'nu Stephan E. hakkında bilgilendirdi. Ancak bu dosya gizli. Komisyon üyelerinden Sol Parti Hessen milletvekili Hermann Schaus, şimdi bu gizli dosyanın açılması için Hessen Eyalet Meclisi'ne önerge verdi.



Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler de katil zanlısıyla ilgili, "Biz 2015'te onun NSU desteçisi olabileceği ihtimali üzerinde durduk" dedi. Ayrıca Hessen İçişleri Komisyonu da gelecek hafta olağanüstü toplantıya çağrıldı.



YİNE İSTİHBARAT ŞÜPHESİ



Stephan E. ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, Almanya'da, özellikle de Hessen Eyaleti'nde istihbaratla neonaziler arasında karmaşık bir ağ şüphesini güçlendiriyor. Cinayette şu karanlık noktalar NSU'yla paralelliğe işaret ediyor:



Halit Yozgat, 6 Nisan 2006'da Kassel'de çalıştırdığı internet kafede kafasına sıkılan kurşunla öldürüldü. Cinayet sırasında Hessen istihbaratında aşırı sağ örgütlerden sorumlu Andreas Temme oradaydı. Temme'nin aynı gün cinayet öncesi ve sonrası kendisine muhbir olarak çalışan NSU destekçisi Benjamin G.'ye telefonla ulaşmaya çalıştığı cep telefonu verilerinden tespit edildi. NSU davasının 2 Ekim 2013 tarihli oturumunda tanık olarak dinlenen Hessen Asayiş Şubesi yetkilisinin ifadesine göre Temme ile muhbir Benjamin G. cinayetten 4 gün sonra buluştu. Bu görüşmede Halit Yozgat cinayeti de konuşuldu. Benjamin G., istihbarat şefinden cinayetle ilgili bilgi almak istedi, ama Temme sinirli davrandı. Temme'nin Halit Yozgat cinayetindeki rolü üzerine sorular aydınlık kazanmadı.



2011'de NSU örgütü ortaya çıkar çıkmaz, muhbir Benjamin G.'ye hemen avukat desteği veren Hessen istihbaratı, bu cinayetlerin arkasında kimlerin olduğunu biliyordu.



Gençliğinde 'Küçük Hitler' olarak adlandırılan Hessen istihbarat yetkilisi Andreas Temme, bu görevinden ayrılıp öldürülen Lübcke'nin yönetimindeki Kassel Valiliği'nde insan kaynaklarında göreve başladı. En son insan kaynakları bölümünden çevre bölümüne geçti.



Vali cinayetinde NSU cinayetiyle ilgili bir diğer benzerlik ise valinin, kafasına yakın mesafeden sıkılan tek kurşunla öldürülmesi. NSU kurbanlarının hepsi yakın mesafeden kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldü.

Haber Yayın Tarihi :

Konservatuvar öğrencisi genç, mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılıp öldü

Şanlıurfa Valiliğinden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama

Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte Konda araştırmanın anket sonucu

Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı