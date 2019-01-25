Valiyi Duygulandıran Dede

Amasya'da anne ve babaları ayrılan iki torununa kol kanat geren dede, kendisi ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol'u duygulandırdı.

Amasya'da anne ve babaları ayrılan iki torununa kol kanat geren dede, kendisi ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol'u duygulandırdı.



Şehit aileleri, gaziler, hasta, dezavantajlı ve sosyal durumları iyi koşullarda olmayan birey ile aileleri çat kapı dolaşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, bu seferde anne ve babalarının ayrılması sonucu devlet tarafından koruma altına alındıklarını öğrendiği torunlarına sahip çıkarak hem anne hem de babalık yapan dede İbrahim Deli'nin evini ziyaret etti.



Eşi geçen sene ölen emekli İbrahim Deli ve öğrenimlerine devam eden torunlarıyla görüşen Vali Varol, kendilerine yapılan desteklemelerle ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan'dan bilgi alıp mevzuatlar kapsamında sağlanabilecek yardımlar konusunda görüştü.



Osman Varol, "Dede ve torunlarına destek olmaya geldik. Ama İbrahim dedemiz dirayetiyle, duruşuyla, vakarıyla bize moral verdi. Oradan çok moralli, keyifli ve çalışma azmimizi arttırmış bir biçimde ayrıldık" dedi.



Torunlarının babalarının sağlık sorunları olduğu, evlerine yakın yerde yaşayan kızının da zaman zaman evin temizliğine ve yemek yapmaya yardım ettiğini anlatan 67 yaşındaki Deli, halkla iç içe olup zor durumdaki ailelerin sorunlarını bizzat dinleyen Varol'a ziyareti için teşekkür etti. - AMASYA

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