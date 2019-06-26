Son Dakika Haberleri: 'Valiyi Lübcke'yi ben öldürdüm'
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'Valiyi Lübcke'yi ben öldürdüm'

1 saat önce

KASSEL Valisi Walter Lübcke, mülteci akının başladığı Ekim 2015'te Lohfelden'de yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin değerleri var. Be değerleri benimsemeyenler her zaman ülkeyi terk edebilirler.

'Valiyi Lübcke'yi ben öldürdüm', System.String[]
KASSEL Valisi Walter Lübcke, mülteci akının başladığı Ekim 2015'te Lohfelden'de yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin değerleri var. Be değerleri benimsemeyenler her zaman ülkeyi terk edebilirler. Bu özgürlük, her Alman'ın hakkı" sözleriyle, mülteci alımını savunmuştu. Stephan Ernst'in suçunu itiraf ettiği bilgisini İçişleri Komisyonu'nun gizli oturumuna katılan milletvekilleri paylaştı. İçişleri Komisyonu'nun ise bu bilgiyi Federal Savcı Peter Frank'tan aldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Ernst, ifadesinde cinayeti tek başına planlayıp işlediğini savundu. Federal Savcılık ise cinayetin arkasında başka kişi ve örgüt olup olmadığını araştırıyor.

Kassel Valisi Walter Lübcke 2 Haziran'da Hessen Eyaleti'ndeki Wolfhagen-İstha'da evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Cinayetten yaklaşık iki hafta sonra 45 yaşındaki aşırı sağcı Stephan Ernst tutuklandı. Vali cinayetinde DNA izleri bulunan Stephan Ernst, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:28 
Kassel, Fabian Ernst, Güncel
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