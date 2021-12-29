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"Valiyi sınıfa getireceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret - Son Dakika

"Valiyi sınıfa getireceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret

29.12.2021 11:51
"Valiyi sınıfa getireceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret

Rize Valisi Kemal Çeber, eğitim gördüğü ilkokulda "Valiyi sınıfa getireceğim." vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Fatıma Minel Karaoğlu'nu tebrik etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, eğitim gördüğü ilkokulda "Valiyi sınıfa getireceğim." vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Fatıma Minel Karaoğlu'nu tebrik etti.

Şevket Yardımcı İlkokulu 3-B sınıfı başkanlığına aday olan Karaoğlu, arkadaşlarına, seçilmesi halinde Vali Kemal Çeber'in sınıflarını ziyaret etmesini sağlayacağını söyledi.

Seçimi kazanan kızının vaadini öğrenen baba Cemil Karaoğlu, Valilik yetkililerini arayarak yardım istedi.

Konunun iletildiği Vali Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile gittiği okulda, 3-B sınıfını ziyaret etti, seçimi kazanan Fatıma Minel Karaoğlu'nu kutladı.

Karaoğlu, "Başkan olmak için arkadaşlarıma söz verdim. Sizi çağırmak istedim. Verdiğim sözümü tutmama yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim." dedi.

Bunun üzerine Çeber, "Ben size teşekkür ederim." ifadesini kullanarak, verilen vaadi duyunca sınıfa uğramaya karar verdiğini belirtti.

Vali Kemal Çeber'in, "'Valiyi getireceğim.' derken içinden ne geçti?" sorusuna Karaoğlu, "Arkadaşlarımı mutlu etmek için söyledim." yanıtını verdi.

Çeber, kendisinin de şehir idare ettiğini, meslektaş olduklarını belirterek, "Çok mutlu oldum. Çocukların mutlu olmasından, amacın hasıl olmasından." diye konuştu.

Fatıma Minel Karaoğlu'na başkan seçilmesinden dolayı hediye veren Çeber'in getirdiği pasta da kesilerek öğrencilere dağıtıldı.

Öte yandan Vali Çeber, sınıfları dolaşırken ulaştırma görevlisine, arzu eden öğrencileri makam aracına bindirmesi talimatını verdi.

Valilik makam aracıyla okul bahçesinde gezdirilen öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Vali Çeber, ziyaret ettiği diğer sınıflardaki öğrencilere de Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen kaynak kitapları dağıttı.

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milli eğitim bakanlığı, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Valiyi sınıfa getireceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret - Son Dakika
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