Üye Girişi
"Valiyi sınıfa getireceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret - Son Dakika

"Valiyi sınıfa getireceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret

29.12.2021 12:38

Rize Valisi Kemal Çeber, eğitim gördüğü ilkokulda "Valiyi sınıfa getireceğim." vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Fatıma Minel Karaoğlu'nu tebrik etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, eğitim gördüğü ilkokulda "Valiyi sınıfa getireceğim." vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Fatıma Minel Karaoğlu'nu tebrik etti.

Şevket Yardımcı İlkokulu 3-B sınıfı başkanlığına aday olan Karaoğlu, arkadaşlarına, seçilmesi halinde Vali Kemal Çeber'in sınıflarını ziyaret etmesini sağlayacağını söyledi.

Seçimi kazanan kızının vaadini öğrenen baba Cemil Karaoğlu, Valilik yetkililerini arayarak yardım istedi.

Konunun iletildiği Vali Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile gittiği okulda, 3-B sınıfını ziyaret etti, seçimi kazanan Fatıma Minel Karaoğlu'nu kutladı.

Karaoğlu, "Başkan olmak için arkadaşlarıma söz verdim. Sizi çağırmak istedim. Verdiğim sözümü tutmama yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim." dedi.

Bunun üzerine Çeber, "Ben size teşekkür ederim." ifadesini kullanarak, verilen vaadi duyunca sınıfa uğramaya karar verdiğini belirtti.

Vali Kemal Çeber'in, "'Valiyi getireceğim.' derken içinden ne geçti?" sorusuna Karaoğlu, "Arkadaşlarımı mutlu etmek için söyledim." yanıtını verdi.

Çeber, kendisinin de şehir idare ettiğini, meslektaş olduklarını belirterek, "Çok mutlu oldum. Çocukların mutlu olmasından, amacın hasıl olmasından." diye konuştu.

Fatıma Minel Karaoğlu'na başkan seçilmesinden dolayı hediye veren Çeber'in getirdiği pasta da kesilerek öğrencilere dağıtıldı.

Öte yandan Vali Çeber, sınıfları dolaşırken ulaştırma görevlisine, arzu eden öğrencileri makam aracına bindirmesi talimatını verdi.

Valilik makam aracıyla okul bahçesinde gezdirilen öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Vali Çeber, ziyaret ettiği diğer sınıflardaki öğrencilere de Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen kaynak kitapları dağıttı.

Valiyi sınıfa getireceğim vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret
Valiyi sınıfa getireceğim vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret
Valiyi sınıfa getireceğim vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Valiyi sınıfa getireceğim' vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret - Son Dakika


Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler         
13:04
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
13:04 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 13:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: "Valiyi sınıfa getireceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement