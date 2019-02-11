Son Dakika Haberleri: Valiz İçinde Bulunan Kadın Cesedi İçin Savcılıktan Açıklama

Valiz İçinde Bulunan Kadın Cesedi İçin Savcılıktan Açıklama

44 dakika önce

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Boludağı Bakacak mevkiinde D-100 karayolu kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Valiz İçinde Bulunan Kadın Cesedi İçin Savcılıktan Açıklama, System.String[]
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Boludağı Bakacak mevkiinde D-100 karayolu kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "10.02.2019 tarihinde Düzce İli Kaynaşlı ilçesi Boludağı mevkiinde uçurumun 6 metre aşağısında iki hurdacı tarafından valiz içerisinde kimliği tespit edilemeyen bir bayan cesedi bulunmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup; Cumhuriyet savcımız eşliğinde olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemleri tamamlanan bozulmuş ceset kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmekte olup şüpheli/şüphelilerin tespitine çalışılmaktadır" denildi.

(Selçuk Akyol/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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