Valizde 3 bin 136 uyuşturucu hapla yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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Valizde 3 bin 136 uyuşturucu hapla yakalanıp, tutuklandı

03.05.2022 10:58
Valizde 3 bin 136 uyuşturucu hapla yakalanıp, tutuklandı

ESKİŞEHİR'de, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada, valiz içinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü H.B. tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada, valiz içinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü H.B. tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. H.B., kullandığı araçla takibe alınırken, çevre yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, valiz içinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Valizde 3 bin 136 uyuşturucu hapla yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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