Valizde 9,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Valizde 9,5 kilogram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Batman'da, valizinde 9 kilo 592 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Batman'da, valizinde 9 kilo 592 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma aracındaki bir yolcu yakalandı.
Şüphelinin valizinde yapılan aramada, 9 kilo 592 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:58 Kaynak: AA
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