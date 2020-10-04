Valizde uyuşturucu hap, çantada kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da şehir girişinde denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri, durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde bulunan bir valizden 2 bin 790 adet Hindistan menşeli uyuşturucu hap ele geçirirken, bir yolcunun sırt çantasında ise 12 kilo paketlenmiş halde gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında yürüttüğü yol kontrol ve denetimleri ile uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor. Son olarak Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde kapsamlı arama gerçekleştirildi. Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine bir yolcunun valizinde yapılan aramalarda 2 bin 790 adet Tee-Doll 200 marka gümrük kaçağı Hindistan menşeli uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Jandarma ekipleri bir diğer operasyonda ise yine Kale ilçesi girişinde bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Otobüsteki yolculardan S.Ç. isimli şahsın sırt çantasının fazla ağır olması karşısında şüphelenen jandarma görevlileri yaptıkları aramalarda 13 kilogram paketlenmiş halde gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. - MALATYA