Valizdeki esrarı, 'Oscar' buldu - Son Dakika

ADANA'da arama yapılan midibüste, narkotik dedektör köpek 'Oscar' ile yapılan aramada, valiz içinde 12 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Valizin sahibi C.Y. (40) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan midibüste, narkotik dedektör köpek 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın tepki verdiği valiz açılınca 12 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Valizin sahibi C.Y. gözaltına alındı.