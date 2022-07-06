VALİZDEN 4 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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VALİZDEN 4 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI

06.07.2022 15:02

ESKİŞEHİR'de polisin durdurduğu araçta, valize plastik kalıpla gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 2 kilo 666 gram metamfetamin ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polisin durdurduğu araçta, valize plastik kalıpla gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 2 kilo 666 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında plakası belirlenen araç polis ekiplerince durduruldu. Araçtaki aramada valize plastik kalıpla gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 2 kilo 666 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan O.U., U.A., N.G. ve S.G.M. sağlık kontrolünden geçirilip ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.A., N.G. ve S.G.M., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli O.U. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar 4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar Eski patrona akıl almaz tuzak: Boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı Eski patrona akıl almaz tuzak: Boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALİZDEN 4 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

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