Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında plakası belirlenen araç polis ekiplerince durduruldu. Araçtaki aramada valize plastik kalıpla gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 2 kilo 666 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan O.U., U.A., N.G. ve S.G.M. sağlık kontrolünden geçirilip ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.A., N.G. ve S.G.M., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli O.U. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › VALİZDEN 4 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

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