Son Dakika Haberleri: Valizden 8 kilo eroin çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Valizden 8 kilo eroin çıktı

1 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan yurt dışına çıkarılması planlanan yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirildi.

Valizden 8 kilo eroin çıktı, System.String[]
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan yurt dışına çıkarılması planlanan yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin yurt dışında bağlantılı olduğu şebekeye eroin sevkıyatı yapacağı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde şüpheli K.H.A.'nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığı belirlendi.
YAKALANACAĞINI ANLADI AMA JANDARMADAN KAÇAMADI Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini arttıran ekipler; şahsın evinde bulunan valiz ile bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine ticari taksiyi takibe başladı. Aracın seyrettiği Edirne istikametinde yol kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Seyir halindeki ticari araç, yol kontrol ve arama noktasına yaklaşık 200 metre kala durdu. Bunun üzerine resmi ve sivil jandarma ekipleri, aracın kaçmasına fırsat vermeden hemen müdahale ederek şüpheliyi takside uyuşturucu dolu valizle birlikte kıskıvrak yakaladı.
VALİZİN İÇ KISMINA ÖZEL BÖLME YAPMIŞ Araçta arama yapan ekipler, dedektör köpeği 'Vadi'nin siyah renkli bir valize tepki vermesi üzerine valizi incelemeye başladı. Valizin alt bölümünde özel olarak hazırlanmış plastik kısmı söken ekipler, karbon kağıtları altına saklanmış vaziyette yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirdi. Karbon kağıtlarını x-ray cihazlarında fark edilmemesi için konulduğu belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli K.H.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:01 Kaynak: İHA
İstanbul, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var Ekrem İmamoğlu'nun "doktor" çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt: Beraber gidelim haydi MHP Lideri Bahçeli, 50 il başkanını İstanbul seçimi için Ankara'ya çağırdı Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:15:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valizden 8 kilo eroin çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]