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VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR - Son Dakika

VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

22.02.2022 10:36

ADANA'da şüphe üzerine takip edilip, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilin bagajındaki valizin içerisinde 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da şüphe üzerine takip edilip, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilin bagajındaki valizin içerisinde 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ömer Y. (22) ile arkadaşı Ramazan T. (20), susma hakkını kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine, D400 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobili takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ömer Y. ile yanındaki arkadaşı Ramazan T.?nin indirildiği araçta arama yapıldı. Otomobilin bagajındaki valizi inceleyen ekipler, 8 kilo 724 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Ramazan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR
VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR
VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

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VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR Uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı Uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı Otomobilin bagajındaki valizde 8 kilo 724 gram esrar bulundu Otomobilin bagajındaki valizde 8 kilo 724 gram esrar bulundu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR - Son Dakika


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