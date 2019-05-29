Valize gizlenmiş uyuşturucu bulundu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 4 kilo 320 gram eroin bulundu.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:30 Kaynak: AA
'nin Yüksekova
ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 4 kilo 320 gram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova'ya bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, valizin taban kısmına gizlenmiş 4 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı
Binali Yıldırım'dan göçmenlerle ilgili dikkat çeken mesaj: Güvenlik sorunu oluşturursa kulağından tutar atarız
Eniştesini öldüren katil ilk kez konuştu: Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı