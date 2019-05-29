Son Dakika Haberleri: Valize gizlenmiş uyuşturucu bulundu
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Valize gizlenmiş uyuşturucu bulundu

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 4 kilo 320 gram eroin bulundu.

Valize gizlenmiş uyuşturucu bulundu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 4 kilo 320 gram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova'ya bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, valizin taban kısmına gizlenmiş 4 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:30 Kaynak: AA
Hakkari, Yüksekova, Güncel
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