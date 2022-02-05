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Valize konulup yakılan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika

Valize konulup yakılan cesedin kimliği belli oldu

05.02.2022 11:17
Valize konulup yakılan cesedin kimliği belli oldu

İzmir'in Buca ilçesinde 4 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizin içerisinden çıkan cesedin kimliği belli oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde 4 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizin içerisinden çıkan cesedin kimliği belli oldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay 1 Şubat saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti.

Valizin içerisinden ceset çıktı

Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Kimliği belli oldu

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmalar sonucunda, öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

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Jandarma, Yangın, JASAT, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Valize konulup yakılan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika


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