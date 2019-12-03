Son Dakika Haberleri: Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi

6 saat önce

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Artvin'den gelen bir otomobilin bagaj kısmında valiz içerisine saklanmış vaziyette 102 şişe kaçak alkol ve 50 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi, System.String[]

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Artvin'den gelen bir otomobilin bagaj kısmında valiz içerisine saklanmış vaziyette 102 şişe kaçak alkol ve 50 karton kaçak sigara ele geçirildi.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Uzundere ilçesinde yapılan kontrollerde, Artvin'den Erzurum istikametine gitmekte olan 3 şüpheli şahsın içerisinde bulundukları aracın bagaj kısmında valiz ve karton kutular içerisinde 102 şişe (102 litre) kaçak alkollü içki ve 50 karton (500 paket) kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Uzundere, Erzurum, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
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