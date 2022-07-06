4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar

Valizin etrafına saklanan 2,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi

4 milyon TL değerindeki uyuşturucuyla ilgili yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu, bir valizin etrafına saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 2 kilo 666 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda il dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, Bursa yolu uygulama noktasında ve Odunpazarı ilçesinde 4 şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda bir valizin çevresinde plastik bir maddenin içene saklanmış vaziyette toplam 2 kilogram 666 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan O.U., U.A., N.G. ve S.G.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.A., N.G. ve S.G.M tutuklanarak cezaevine gönderildi.