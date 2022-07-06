4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar - Son Dakika
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4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar

06.07.2022 14:44

4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar Valizin etrafına saklanan 2,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi 4 milyon TL değerindeki uyuşturucuyla ilgili yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu, bir valizin...

4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar

Valizin etrafına saklanan 2,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi

4 milyon TL değerindeki uyuşturucuyla ilgili yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu, bir valizin etrafına saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 2 kilo 666 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda il dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, Bursa yolu uygulama noktasında ve Odunpazarı ilçesinde 4 şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda bir valizin çevresinde plastik bir maddenin içene saklanmış vaziyette toplam 2 kilogram 666 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan O.U., U.A., N.G. ve S.G.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.A., N.G. ve S.G.M tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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VALİZDEN 4 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI VALİZDEN 4 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI Eskişehir'de iki valizin astarlarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Eskişehir'de iki valizin astarlarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 milyon liralık uyuşturucuyu valizin etrafına saklamışlar - Son Dakika
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