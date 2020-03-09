Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

7 saat önce

Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir yolcuya ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir yolcuya ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir firmaya ait otobüste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Otobüsün bagajında, narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, yolcu E.K.'ye ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 paket halinde toplam 2 kilo 240 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan E.K. isimli yolcu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

Edremit, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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