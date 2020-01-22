Valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye 'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir