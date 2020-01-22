Valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

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Valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı
6 saat önce
Osmaniye'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:02 Kaynak: AA
Osmaniye'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Mersin'e giden yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.
Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Kadirli turnikelerinde bulunan uygulama noktasında otobüsü durdurdu.
Aramada, yolculardan R.B'ye ait olduğu belirlenen valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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