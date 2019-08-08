Valizinde esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı
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BİNGÖL'de, yol kontrolü yapan polis ekiplerinin yolcu minibüsündeki aramasında valizinde 5 kilo 820 gram esrar ele geçirilen E.D., tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:04 Kaynak: DHA
BİNGÖL'de, yol kontrolü yapan polis ekiplerinin yolcu minibüsündeki aramasında valizinde 5 kilo 820 gram esrar ele geçirilen E.D., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Bingöl- Genç yolunda şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada yolculardan E.D.'nin valizinden 5 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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