Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline girmek isteyen bir şahsın valizinde kurusıkı tabanca, mermiler ve bıçak ele geçirildi.
Terminal binasına girmek isteyen E.K. isimli şahsın x rey cihazından geçirdiği valizinde kurusıkı tabanca, tabancaya ait mermiler, Rambo bıçağı ve 2 adet tabanca mermisi olduğu tespit edildi. Bulunan malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:33 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Valizinde kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika