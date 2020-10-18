Valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da valizinde 132 gram kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap ile 1 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsündeki kontrollerde, şüpheli görülen Ö.T'nin valizinde arama yapıldı.

Aramada 127 gram taş kokain, 5 gram toz kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap ile 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.