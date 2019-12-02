Son Dakika Haberleri: Valizinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı
Son Dakika Güncel Valizinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı - Son Dakika

Valizinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı

6 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu yolcu otobüsündeki bir yolcuya ait valizde 3 kilo 208 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valizinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu yolcu otobüsündeki bir yolcuya ait valizde 3 kilo 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında, kontroller yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken M.S.Ç.'nin üzeri ve valizi arandı. Yapılan detaylı aramada, şüphelinin valizinde zulalanmış 3 kilo 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:10 Kaynak: DHA
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