Son Dakika › Güncel › Valizinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı - Son Dakika
Valizinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı
6 saat önce
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu yolcu otobüsündeki bir yolcuya ait valizde 3 kilo 208 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:10 Kaynak: DHA
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu yolcu otobüsündeki bir yolcuya ait valizde 3 kilo 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında, kontroller yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken M.S.Ç.'nin üzeri ve valizi arandı. Yapılan detaylı aramada, şüphelinin valizinde zulalanmış 3 kilo 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı