Valizinden 390 paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Tokat'ta kaçak sigara sevkiyatıyla mücadeleye devam eden jandarma timleri, Erbaa ilçesinde şüpheli bir şahsın valizinde 390 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D-100 karayolu üzerinde sigara kaçakçılığı yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Yapılan çalışma ve takip neticesinde Erbaa ilçesi sınırları içerisinde D-100 Karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Kontrol kapsamında durdurulan yabancı plakalı otobüste yolculuk eden İran Uyruklu bir şahsın valizinde arama yapan ekipler gizlenmiş halde 390 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheli şahsa 27 No'lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 5 bin 460 lira idari yaptırım cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT