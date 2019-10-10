Valizinden 5 kilo eroin çıkan iranlı tutuklandı

ANTALYA Havalimanı'nda, valizinde yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirilen İran uyruklu V.M., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen V.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, istihbaratı değerlendirerek, Hakkari'den Ankara aktarmalı Antalya Havalimanı'na gelen İranlı V.M.'yi valizlerini aldıktan sonra durdurdu. V.M.'nin valizinde yapılan aramada, gizlendiği belirlenen 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. V.M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu- uyarıcı madde nakletmek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlarından tutuklandı.